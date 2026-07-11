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Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı YEKA yarışmalarına başvurular 13 Ekim'de alınacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı YEKA yarışmaları için başvuruların 13 Ekim'de alınacağını duyurdu. 1500 MW rüzgar ve 900 MW güneş kapasitesi tahsis edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma başvuruları için tarih 13 Ekim olarak belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1500 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 7 rüzgar enerjisine dayalı YEKA RES-2026 yarışması ve 900 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 14 güneş enerjisine dayalı YEKA GES-2026 için başvurular 13 Ekim saat 10.00-12.00 saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yapılacak.

Söz konusu yarışmalara ilişkin tarih ve saat bilgileri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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