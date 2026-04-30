YEDAŞ'tan Sinop'a 8 milyar TL'lik enerji yatırımı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026-2030 yıllarını kapsayan yatırım planını açıkladı. Şirket, Sinop genelinde enerji altyapısını modernize etmek ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla önümüzdeki 5 yılda 8 milyar liralık yatırım yapacak.

Enerji altyapısını geleceğin teknolojileriyle uyumlu hale getirmeyi hedefleyen YEDAŞ, Sinop'ta düzenlenen toplantıda yeni dönem stratejilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehir genelinde 200 bini aşkın aboneye hizmet veren şirket, 2026–2030 döneminde gerçekleştireceği 8 milyar TL'lik yatırım ve bakım programı ile bölgedeki şebeke gücünü artırmayı hedefliyor.

Hedef: Minimum kesinti, maksimum konfor

YEDAŞ'ın son 7 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar, Sinop'taki hizmet kalitesi istatistiklerine doğrudan yansıdı. Yapılan teknik iyileştirmeler sayesinde abone başına düşen yıllık ortalama kesinti süresinde yüzde 46, kesinti sayısında ise yüzde 27 oranında düşüş kaydedildi. 2025 yılı itibarıyla yıllık 793 dakika olan kesinti süresinin, 2030 yılındaki yeni yatırımlarla birlikte 548 dakikaya indirilmesi planlanıyor. Aynı dönemde 11,5 olan kesinti sıklığının ise 6,1 seviyesine geriletilmesi hedefleniyor.

Şebekeye dijital neşter: Uzaktan müdahalede yüzde 99 başarı

Sinop genelinde 2 binin üzerinde trafo ve 9 bin kilometreyi aşan hat uzunluğunu yöneten YEDAŞ, teknolojik dönüşümde de vites artırıyor. SCADA ve OMS (Arıza Yönetim Sistemi) sistemleri aracılığıyla şebekeyi uzaktan izleyen şirket, uzaktan enerjilendirme oranını yüzde 99 seviyesine çıkardı. Bu sayede muhtemel arızalara fiziksel müdahale beklenmeksizin merkezden anlık çözümler üretilebiliyor.

Yatırım planının detaylarını aktaran YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, "Sinop için planladığımız 8 milyar TL'lik yatırım programı, yalnızca bugünün değil geleceğin enerji ihtiyacına da yanıt verecek güçlü bir altyapının temelini oluşturuyor. Kesinti süreleri ve sıklığında sağladığımız iyileşme, bu yaklaşımın sahadaki karşılığıdır. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızı sürdürerek Sinop'ta kesintisiz enerji hedefimizi daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kalkınmaya enerji dopingi

YEDAŞ'ın hayata geçireceği bu dev bütçeli yatırım planının, Sinop'un ekonomik gelişimine ve sanayi kapasitesinin artışına da doğrudan katkı sunması bekleniyor. Şirket, artan enerji talebine esnek yapısıyla yanıt vererek şehrin sosyal refahını yükseltmeyi amaçlıyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı