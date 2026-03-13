YEDAŞ'ın "Enerji Takımı" tiyatrosu Ordu'da çocuklarla buluştu

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ), enerji verimliliği ve elektriğin bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Enerji Takımı" tiyatro oyunu, Ordu'da binlerce çocukla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ'ın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sahnelediği "Enerji Takımı" tiyatrosu, 4 yıldır Samsun, Ordu, Sinop, Çorum ve Amasya'da çocuklarla bir araya geliyor.

Bu süreçte on binlerce öğrenciye ulaşan proje, enerji bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasını hedefliyor. Renkli karakterleri ve interaktif kurgusuyla çocukların ilgisini çeken oyun, enerji tasarrufu, güvenli elektrik kullanımı ve çevre bilinci gibi konuları eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, enerji verimliliğinin sürdürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıdığını belirtti.

Öztürk, enerjinin hayatın her anında ihtiyaç duyulan önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kaynağın verimli kullanılması ise yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren bilinçli yetişmesini son derece önemsiyoruz. Dört yıldır hizmet bölgemizde sahnelediğimiz Enerji Takımı tiyatro oyunumuzla binlerce çocuğumuza ulaşarak, enerjinin önemini ve doğru kullanımını eğlenceli bir dille anlatıyoruz. Ordu'da çocuklarımızın gösterdiği yoğun ilgi ve heyecan, bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı bir çalışma olduğunu bir kez daha ortaya koydu."

YEDAŞ olarak enerji verimliliği alanında teknik yatırımların yanı sıra toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini aktaran Öztürk, "Enerji Takımı tiyatrosu ile çocuklarımızın enerji konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geleceğin enerjisini yönetecek nesillerin bugünden bilinçlenmesi, sürdürülebilir bir enerji geleceği için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, hizmet verdiği bölgede kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamanın yanı sıra enerji verimliliği ve bilinçli tüketim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirmeyi sürdürüyor. "Enerji Takımı" tiyatrosu ile çocuklara erken yaşta enerji bilinci kazandırılması amaçlanırken, etkinliğin önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde de devam etmesi planlanıyor.