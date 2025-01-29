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YEDAŞ'tan Acil Durumlar İçin Özel Müşteri Temsilcisi Hattı

YEDAŞ'tan Acil Durumlar İçin Özel Müşteri Temsilcisi Hattı
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YEDAŞ, can güvenliğini tehdit eden durumlara hızla müdahale etmek için çağrı merkezinde yeni bir özel müşteri temsilcisi hattı oluşturdu. Bu hat sayesinde elektrikle ilgili acil durumlar daha hızlı bildirilebilecek.

YEDAŞ, can güvenliğini tehdit eden durumlara hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla, çağrı merkezinde özel bir müşteri temsilcisi hattı oluşturdu.

YEDAŞ, bölge halkının can ve mal güvenliğini ön planda tutarak 186 hattında yaptığı geliştirmeyi hayata geçirdi. Can güvenliğini tehdit eden durumlara hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla, çağrı merkezinde özel bir müşteri temsilcisi hattı oluşturdu. Bu yeni hizmet sayesinde, elektrikle ilgili önemli ve acil ihbarlarda bulunmak isteyen müşteriler, sesli yanıt sisteminde acil seçeneğini tuşlayarak taleplerini daha kolay ve hızlı bir şekilde iletebilecekler.

Çağrı merkezinin sesli yanıt sistemi içerisine entegre edilen bu özel hat sayesinde; kopan elektrik telleri, elektrik kaynaklı yangın veya yangına sebep olabilecek elektrik kaçakları gibi durumların YEDAŞ'a daha hızlı bildirilmesi hedefleniyor. Bu özel hat ile, müşteriler, doğrudan müşteri temsilcisine bağlanabiliyor. Müşteri temsilcilerine hızla ulaşan ihbarlar, YEDAŞ ekiplerinin sahaya en kısa sürede yönlendirilmesini sağlıyor. Can güvenliği riski taşıyan bu ihbarlar, saha ekipleri tarafından önceliklendirilerek hızla müdahale ediliyor.

Kaliteli ve sürdürülebilir enerji esas alınıyor

YEDAŞ tarafından yapılan açıklamada "Alo 186" üzerinden gelen ihbarların analiz edildiğini ve can güvenliği riski taşıyan durumlar için ayrıcalıklı bir müdahale süreci tasarlandığı belirtildi. Bu hat sayesinde can güvenliği riski taşıyan durumlara hızla müdahale sağlanması hedefleniyor. Bu yeni uygulama, YEDAŞ'ın sadece bugünün değil geleceğin de enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulu bir strateji benimsediğini ortaya koyuyor. Şirket, enerjide güvenliği esas alarak, bölge halkına kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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