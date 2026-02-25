Haberler

YEDAŞ'ta Amasya Bölge Müdürlüğü görevine Eren Demirkan atandı

Güncelleme:
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ, organizasyon yapısını güçlendirmek amacıyla Eren Demirkan'ı Amasya Bölge Müdürü olarak atadı. Demirkan, yeni görevinde Amasya'daki enerji altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleri doğrultusunda çalışacak.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ), hizmet kalitesini ve operasyonel gücünü ileri taşımak amacıyla organizasyon yapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında şirket bünyesinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Eren Demirkan, YEDAŞ Amasya Bölge Müdürü olarak göreve başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ'ın hizmet kalitesini ve operasyonel gücünü ileri taşımak amacıyla organizasyon yapısını güçlendirmesi kapsamında çalışmaları hız kazanıyor.

Bu kapsamda, şirket bünyesinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunan Eren Demirkan, YEDAŞ Amasya Bölge Müdürü olarak göreve başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Demirkan, kariyerine Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi AŞ'de Elektrik Bakım Mühendisi olarak başladı. 2017'de YEDAŞ'a katılan Demirkan, şebeke işletme, bakım ve saha operasyonlarının yönetiminde önemli sorumluluklar üstlendi. Demirkan, 2021–2026 arasında Samsun Çarşamba İşletme Yöneticisi olarak görev yaparak bölgedeki elektrik dağıtım faaliyetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde yönetilmesini sağladı. Elektrik dağıtım alanındaki teknik bilgi birikimi ve saha tecrübesiyle öne çıkan Demirkan, yeni görevinde Amasya'daki enerji altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin daha da artırılması hedeflerine liderlik edecek.

YEDAŞ, güçlü insan kaynağı ve mühendislik altyapısıyla Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta milyonlarca aboneye kesintisiz ve güvenilir elektrik dağıtım hizmeti sunmaya devam ederken, deneyimli kadrosuyla bölgesel operasyonlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirkan, yeni görevine ilişkin, "YEDAŞ bünyesinde farklı görevlerde edindiğim tecrübeyi Amasya Bölge Müdürü olarak hizmete dönüştürecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Amasya'da vatandaşlarımıza kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji sunmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada güçlü bir koordinasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitesini daha da ileri taşımayı ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeyi öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
