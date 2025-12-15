Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) yılın son faiz kararının ardından altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel piyasalarda dalgalı seyreden altın, Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–3,50 aralığına çekmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlendi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

Fed'in ayrıca 45 milyon euroluk hazine bonosu alacağını açıklaması, dolar üzerinde baskı yaratacağı beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman talebini artırırken altın ve diğer değerli metallere olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Analistler, doların zayıflaması halinde altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini belirtiyor.

2026 TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

2025 yılında birçok kez tarihi zirve yenileyen ons altın, geçtiğimiz haftayı 4 bin 287 dolardan kapatırken, yıl içinde 4 bin 381 dolara kadar yükselmişti. Bu görünümün ardından, küresel finans kuruluşları 2026 yılına yönelik altın fiyat tahminlerini güncelledi.

5 BİN DOLAR DİYEN BİLE VAR

Dünyanın önde gelen bankalarından Deutsche Bank ons altın için 4 bin 450 dolar öngörürken, Goldman Sachs tahminini 4 bin 900 dolar olarak açıkladı. Morgan Stanley ve UBS 4 bin 500 dolar seviyesine işaret ederken, Bank of America ile JPMorgan ise 2026'da altının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Uzmanlara göre, Fed'in gevşeme politikası, jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler altının önümüzdeki dönemde güçlü seyrini sürdürmesine zemin hazırlıyor.