Yatırımcıların Türk Varlıklarına Olan İlgi Artıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış olduğunu belirtti. Şimşek, Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımların politikaları destekleyeceğini ve Lira'nın istikrara kavuşmasını sağlayacağını ifade etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde artması beklenen Körfez İşbirliği Ülkelerinden (GCC) gelen Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim; İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: - 250mn $ - son 3 yıldaki en büyük öz sermaye arzı - 5 kattan fazla talep - 40'a yakın ABD ve Avrupalı ??Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar). İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık. Tüm bu işlemler, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.