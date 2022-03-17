Yatırımcılara seslenen Bakan Nebati'den tepki çeken sözler: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun - Haberler

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Yatırımcılara seslenen Bakan Nebati'den tepki çeken sözler: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Dün Fransa'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz." ifadelerini kullandı. Bakan Nebati'nin bu sözleri muhalefetin tepkisini çekerken, en dikkat çekici yorum ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bakanlık yapmıyor, ikinci el cep telefonu satıyor sanki." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün akşam Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Nebati'nin yabancı yatırımcılara yönelik, "Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz" ifadelerini kullanmasına tepki yağdı.

Nebati'ye gösterilen tepkilerden bazıları şu şekilde:

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak: 'Şecaat arz ederken, sirkatin söylemek' tam da buna denir. Sözlerin sahibi bu ülkede kurumların ve hukukun tek bir kişinin iki dudağına baktığını, hukuki güvencenin olmadığını bundan daha açık ifade edemezdi. Türkiye elbette bu günleri de aşacak.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: La havle! Bakanlık yapmıyor, ikinci el cep telefon satıyor sanki. Garantisi benim abim! Zaten alıştınız, devlet aklı ve ahlakının yoksunluğunun vücut bulmuş halisiniz. Bürokrasiyi alaşağı edin, mevzuatı da değiştirin, hukuk da arkadan gelir değil mi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Bakan Nebati; Doğrusu bizde sistem yok, hukuk yok…Kişiye göre, duruma göre şekil alırız rahat olun diyor. Yatırımcıya böyle mi güven vereceksiniz? Yatırımcı, senin 'gözlerindeki ışıltı' için gelmez Nebati! Tek adam zihniyetinin ülkeyi getirdiği noktaya bakın. Yazık!

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Bakan Nebati yabancı yatırımcılara mevzuatı değiştirme garantisi vererek, 'Bir problem mi yaşadınız. Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz.' demiş. Niye tek adama karşıyız anladınız mı?

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Umit Cetin:

hamdolsun cumhurbaşkanı varsa o sorun çözülür

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Necdet:

Enflasyonda durum o kadar kötü ki kendileri bile 2022'nin sonuna kadar düşmeyeceğini bitip 2023'te seçim sonrasına bıraktılar

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Mustafa Erdoğan:

Akp görevde olduğu sürece ekonominin iyi olmasını falan unut dayıcım. Zehirden şifa bulunduğu nerede görülmüş? Sorunun kaynağı akp zaten.

12 23 Yayından Kaldır
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