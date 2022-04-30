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Yatırımcı rehberi (3)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,00, BES fonları ise yüzde 1,16 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,00, BES fonları ise yüzde 1,16 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,52 ile borçlanma araçları fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 3,38 ile borsa yatırım fonları oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 0,53 ile borçlanma araçları fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 4,09 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları-1,00404162238
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-3,3815114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,67972077
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5273712
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,9045441
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,2676175
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,36432617
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,7413012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3142390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)-1,1625596159
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,53504010
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-2,34909
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-4,0931130
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,371103971
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,6929326
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,6213013
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3213130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Borçlanma Araçları Fonları, Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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