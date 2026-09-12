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Yatırımcı rehberi

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 3,56 ile "Endeks" kategorisinde görülürken, tek düşüş kaydeden fon yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları 0,871743285
Borsa Yatırım Fonları2,27256
Borçlanma Araçları Fonları0,56778
Fon Sepeti Fonları0,707419
Hisse Senedi Fonları2,741848
Karma ve Değişken Fonlar1,1215524
Katılım Fonları0,828921
Kıymetli Maden Fonları-0,70027
Para Piyasası Fonları0,73810
Serbest Fon0,641083178
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları 1,5435446
Başlangıç Fonları0,74100
Borçlanma Araçları0,363213
Değişken2,031164
Devlet Katkısı2,08120
Endeks3,5640
Fon Sepeti Fonu0,83204
Hisse Senedi3,10411
Karma0,7475
Katılım1,96440
Kıymetli Madenler-0,86119
OKS Katılım1,07240
OKS Standart1,26100
Para Piyasası0,73130
Standart1,61130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,8830

Kaynak: AA
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