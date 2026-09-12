Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 3,56 ile "Endeks" kategorisinde görülürken, tek düşüş kaydeden fon yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,87 1743 285 Borsa Yatırım Fonları 2,27 25 6 Borçlanma Araçları Fonları 0,56 77 8 Fon Sepeti Fonları 0,70 74 19 Hisse Senedi Fonları 2,74 184 8 Karma ve Değişken Fonlar 1,12 155 24 Katılım Fonları 0,82 89 21 Kıymetli Maden Fonları -0,70 0 27 Para Piyasası Fonları 0,73 81 0 Serbest Fon 0,64 1083 178 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları 1,54 354 46 Başlangıç Fonları 0,74 10 0 Borçlanma Araçları 0,36 32 13 Değişken 2,03 116 4 Devlet Katkısı 2,08 12 0 Endeks 3,56 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,83 20 4 Hisse Senedi 3,10 41 1 Karma 0,74 7 5 Katılım 1,96 44 0 Kıymetli Madenler -0,86 1 19 OKS Katılım 1,07 24 0 OKS Standart 1,26 10 0 Para Piyasası 0,73 13 0 Standart 1,61 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,88 3 0

Kaynak: AA