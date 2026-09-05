Yatırım ve BES Fonları Bu Hafta Değer Kaybetti
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,77, BES fonları yüzde 1,31 değer kaybetti.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,77, BES fonları yüzde 1,31 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,72 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,70 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3,43 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
(Sürecek)
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-1,77
|1064
|965
|Borsa Yatırım Fonları
|-2,98
|7
|23
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,47
|82
|3
|Fon Sepeti Fonları
|-0,84
|26
|67
|Hisse Senedi Fonları
|-3,70
|10
|180
|Karma ve Değişken Fonlar
|-1,74
|33
|145
|Katılım Fonları
|-0,95
|57
|51
|Kıymetli Maden Fonları
|-3,26
|0
|27
|Para Piyasası Fonları
|0,72
|81
|0
|Serbest Fon
|-1,90
|775
|492
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-1,31
|115
|285
|Başlangıç Fonları
|0,73
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,26
|40
|5
|Değişken
|-1,72
|20
|100
|Devlet Katkısı
|-0,96
|0
|12
|Endeks
|-2,15
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-1,04
|5
|19
|Hisse Senedi
|-3,43
|0
|42
|Karma
|-1,05
|1
|11
|Katılım
|-1,61
|8
|36
|Kıymetli Madenler
|-3,10
|0
|20
|OKS Katılım
|0,14
|13
|11
|OKS Standart
|-0,30
|1
|9
|Para Piyasası
|0,71
|13
|0
|Standart
|-0,48
|2
|11
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-0,50
|1
|2
Kaynak: AA