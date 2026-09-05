Yatırım ve BES Fonları Bu Hafta Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,77, BES fonları yüzde 1,31 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,72 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,70 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3,43 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -1,77 1064 965 Borsa Yatırım Fonları -2,98 7 23 Borçlanma Araçları Fonları 0,47 82 3 Fon Sepeti Fonları -0,84 26 67 Hisse Senedi Fonları -3,70 10 180 Karma ve Değişken Fonlar -1,74 33 145 Katılım Fonları -0,95 57 51 Kıymetli Maden Fonları -3,26 0 27 Para Piyasası Fonları 0,72 81 0 Serbest Fon -1,90 775 492 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -1,31 115 285 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları 0,26 40 5 Değişken -1,72 20 100 Devlet Katkısı -0,96 0 12 Endeks -2,15 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,04 5 19 Hisse Senedi -3,43 0 42 Karma -1,05 1 11 Katılım -1,61 8 36 Kıymetli Madenler -3,10 0 20 OKS Katılım 0,14 13 11 OKS Standart -0,30 1 9 Para Piyasası 0,71 13 0 Standart -0,48 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,50 1 2

Kaynak: AA

(Sürecek)