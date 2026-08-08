Altın ve Döviz Haftalık Verileri: Külçe Altın 8,29 Arttı
Kapalıçarşı'da külçe altın 6.664 TL'ye yükselirken haftalık değişim yüzde 8,29 oldu. Dolar 47,70 TL ile yatay seyrederken, avro ve sterlin sınırlı artış gösterdi. 2025 sonuna göre en çok kazandıran yüzde 11,43 ile dolar oldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
(Sürecek)
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.154
|6.664
|8,29
|11,03
|Cumhuriyet
|40.464,00
|40.263
|43.532
|8,12
|7,58
|ABD Doları
|42,8090
|47,5260
|47,7030
|0,37
|11,43
|Avro
|50,2320
|54,5180
|55,1720
|1,20
|9,83
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|63,7670
|64,3940
|0,98
|11,24
|İsviçre Frangı
|54,2890
|58,5130
|59,0670
|0,95
|8,80
Kaynak: AA