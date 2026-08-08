Haberler

Altın ve Döviz Haftalık Verileri: Külçe Altın 8,29 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapalıçarşı'da külçe altın 6.664 TL'ye yükselirken haftalık değişim yüzde 8,29 oldu. Dolar 47,70 TL ile yatay seyrederken, avro ve sterlin sınırlı artış gösterdi. 2025 sonuna göre en çok kazandıran yüzde 11,43 ile dolar oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.1546.6648,2911,03
Cumhuriyet40.464,0040.26343.5328,127,58
ABD Doları42,809047,526047,70300,3711,43
Avro50,232054,518055,17201,209,83
İngiliz Sterlini57,885063,767064,39400,9811,24
İsviçre Frangı54,289058,513059,06700,958,80
(Sürecek)

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı