Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,78 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,03 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,45 1414 603 Borsa Yatırım Fonları 0,69 21 9 Borçlanma Araçları Fonları 0,31 60 25 Fon Sepeti Fonları 1,02 76 17 Hisse Senedi Fonları 0,19 98 86 Karma ve Değişken Fonlar 0,27 104 69 Katılım Fonları 0,93 97 8 Kıymetli Maden Fonları 1,78 27 0 Para Piyasası Fonları 0,76 79 0 Serbest Fon 0,39 873 398 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,41 262 136 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları -0,21 8 35 Değişken 0,28 83 38 Devlet Katkısı -0,39 0 12 Endeks -0,58 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,91 18 6 Hisse Senedi 0,02 17 25 Karma -0,05 8 3 Katılım 1,08 43 1 Kıymetli Madenler 2,03 20 0 OKS Katılım 0,74 24 0 OKS Standart -0,05 4 6 Para Piyasası 0,73 13 0 Standart -0,20 5 8 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,68 3 0

(Sürecek)

Kaynak: AA