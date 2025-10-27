Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

İngiltere merkezli HSBC, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı. Bankanın küresel yatırım araştırma birimi HSBC Global Investment Research, altının 2026 yılında ortalama 4.600 dolar seviyesinde seyredeceğini, 2026'nın başında ise 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

ASYA MERKEZ BANKALARINDAN YOĞUN TALEP BEKLENTİSİ

Raporda, kısa vadede bir miktar oynaklık yaşanabileceği ancak risk iştahındaki artışların altına destek vereceği belirtildi. HSBC, Çin Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya merkez bankalarının altın alımlarının güçlü kalacağını, ayrıca altın ETF'lerine olan ilginin de fiyatları yukarı taşıyacağını vurguladı.

PERAKENDE SATIŞLAR DÜŞEBİLİR AMA MARJLAR KORUNACAK

Banka, yüksek altın fiyatlarının perakende satışları ve mağaza trafiğini azaltabileceğini ancak stokların değer kazanmasının kâr marjlarını dengeleyebileceğini ifade etti. HSBC ayrıca, Hindistan ve Çin'deki ETF talebinin güçlü seyretmesinin, yerel hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyeceğini de ekledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüşlerine devam ediyor.Ons altın sabah seansında 10.00'da 4 bin 76 dolarda bulunuyor. Gram altın ise sabah seansında 10.00'da resmi rakamlarda 5 bin 498 lirada bulunuyor. Kapalı Çarşıda gram altın 5 bin 888 liradan satılıyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Bu hafta ise gözler, hem Fed'in faiz kararında hem de Trump-Şi görüşmesinde olacak. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan Trump, Asya turunun son günü olan 30 Ekim Perşembe günü, Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.