Yatırım ve BES Fonlarında Yüksek Getiriler

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,58, BES fonları ise yüzde 1,61 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları en fazla yükselen fon kategorisi olurken, Kıymetli Maden Fonları geriledi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,58, BES fonları yüzde 1,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,24 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,07 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,71 ile "Endeks"de görülürken, tek düşüş yüzde 0,12 ile "Kıymetli Madenler"de yaşandı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 1,581601232
Borsa Yatırım Fonları3,15241
Borçlanma Araçları Fonları0,72820
Fon Sepeti Fonları0,616615
Hisse Senedi Fonları3,241577
Karma ve Değişken Fonlar1,0712037
Katılım Fonları0,816214
Kıymetli Maden Fonları-0,07616
Para Piyasası Fonları0,84710
Serbest Fon1,681037143
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,6137227
Başlangıç Fonları0,85100
Borçlanma Araçları0,59423
Değişken2,011376
Devlet Katkısı2,12120
Endeks3,7150
Fon Sepeti Fonu1,22202
Hisse Senedi2,96350
Karma1,0272
Katılım1,58351
Kıymetli Madenler-0,12213
OKS Katılım1,05240
OKS Standart1,32100
Para Piyasası0,88130
Standart1,56130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,7730
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
