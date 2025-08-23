Yatırım ve BES Fonlarında Yüksek Getiriler

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,58, BES fonları yüzde 1,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,24 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,07 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,71 ile "Endeks"de görülürken, tek düşüş yüzde 0,12 ile "Kıymetli Madenler"de yaşandı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,58 1601 232 Borsa Yatırım Fonları 3,15 24 1 Borçlanma Araçları Fonları 0,72 82 0 Fon Sepeti Fonları 0,61 66 15 Hisse Senedi Fonları 3,24 157 7 Karma ve Değişken Fonlar 1,07 120 37 Katılım Fonları 0,81 62 14 Kıymetli Maden Fonları -0,07 6 16 Para Piyasası Fonları 0,84 71 0 Serbest Fon 1,68 1037 143 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,61 372 27 Başlangıç Fonları 0,85 10 0 Borçlanma Araçları 0,59 42 3 Değişken 2,01 137 6 Devlet Katkısı 2,12 12 0 Endeks 3,71 5 0 Fon Sepeti Fonu 1,22 20 2 Hisse Senedi 2,96 35 0 Karma 1,02 7 2 Katılım 1,58 35 1 Kıymetli Madenler -0,12 2 13 OKS Katılım 1,05 24 0 OKS Standart 1,32 10 0 Para Piyasası 0,88 13 0 Standart 1,56 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,77 3 0

(Sürecek)