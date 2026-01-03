Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,11 ve BES fonları yüzde 0,62 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,92 ile "Borçlanma Araçları Fonları"nda gerçekleşirken, en çok gerileyen yüzde 1,56 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,76 ile "OKS Standart"ta görülürken, en çok gerileyen yüzde 1,01 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 0,11 1269 615 Borsa Yatırım Fonları 0,26 14 15 Borçlanma Araçları Fonları 0,92 80 2 Fon Sepeti Fonları 0,37 50 32 Hisse Senedi Fonları -0,33 62 111 Karma ve Değişken Fonlar 0,19 78 63 Katılım Fonları 0,24 69 20 Kıymetli Maden Fonları -1,56 1 23 Para Piyasası Fonları 0,73 75 0 Serbest Fon 0,07 854 364 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,62 298 92 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları 1,17 44 0 Değişken 0,52 102 33 Devlet Katkısı 0,85 12 0 Endeks -0,62 2 2 Fon Sepeti Fonu 0,22 11 12 Hisse Senedi -0,24 14 21 Karma 0,07 4 4 Katılım 1,12 36 1 Kıymetli Madenler -1,01 0 16 OKS Katılım 1,49 24 0 OKS Standart 1,76 10 0 Para Piyasası 0,75 12 0 Standart 1,41 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,03 1 2

(Sürecek)