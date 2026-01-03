Yatırımcı rehberi

Haberler

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,11, BES fonları ise yüzde 0,62 değer kazandı. En fazla yükseliş borçlanma araçları fonlarında, en fazla düşüş ise kıymetli maden fonlarında gerçekleşti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,92 ile "Borçlanma Araçları Fonları"nda gerçekleşirken, en çok gerileyen yüzde 1,56 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,76 ile "OKS Standart"ta görülürken, en çok gerileyen yüzde 1,01 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 0,111269615
Borsa Yatırım Fonları0,261415
Borçlanma Araçları Fonları0,92802
Fon Sepeti Fonları0,375032
Hisse Senedi Fonları-0,3362111
Karma ve Değişken Fonlar0,197863
Katılım Fonları0,246920
Kıymetli Maden Fonları-1,56123
Para Piyasası Fonları0,73750
Serbest Fon0,07854364
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,6229892
Başlangıç Fonları0,73100
Borçlanma Araçları1,17440
Değişken0,5210233
Devlet Katkısı0,85120
Endeks-0,6222
Fon Sepeti Fonu0,221112
Hisse Senedi-0,241421
Karma0,0744
Katılım1,12361
Kıymetli Madenler-1,01016
OKS Katılım1,49240
OKS Standart1,76100
Para Piyasası0,75120
Standart1,41130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,0312
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
