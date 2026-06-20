Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,76, BES fonları yüzde 3,42 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü yükselirken, en fazla yükseliş yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşti.

BES fonlarının tümü yükselirken, en fazla yükseliş yüzde 7,13 ile "Endeks" fonlarında görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 2,76 1857 150 Borsa Yatırım Fonları 5,61 30 0 Borçlanma Araçları Fonları 1,49 85 0 Fon Sepeti Fonları 3,18 89 3 Hisse Senedi Fonları 5,63 177 3 Karma ve Değişken Fonlar 3,98 165 3 Katılım Fonları 2,12 96 2 Kıymetli Maden Fonları 4,50 26 1 Para Piyasası Fonları 0,77 79 0 Serbest Fon 2,39 1140 138 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 3,42 398 0 Başlangıç Fonları 0,81 10 0 Borçlanma Araçları 2,25 43 0 Değişken 3,84 123 0 Devlet Katkısı 5,89 12 0 Endeks 7,13 4 0 Fon Sepeti Fonu 3,59 23 0 Hisse Senedi 5,73 41 0 Karma 3,41 11 0 Katılım 2,17 44 0 Kıymetli Madenler 4,76 20 0 OKS Katılım 1,09 24 0 OKS Standart 3,35 10 0 Para Piyasası 0,81 13 0 Standart 4,05 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,23 3 0

(Sürecek)