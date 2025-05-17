Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirileri Yükseldi

Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirileri Yükseldi
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları ise yüzde 1,31 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları yüzde 2,94 ile en fazla yükselen fon olurken, Kıymetli Maden Fonları yüzde 5,06 ile en çok gerileyen fon oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,31 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,94 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 5,06 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,92 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen ise yüzde 4,35 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,651526196
Borsa Yatırım Fonları1,66204
Borçlanma Araçları Fonları0,84800
Fon Sepeti Fonları1,576712
Hisse Senedi Fonları2,9414412
Karma ve Değişken Fonlar2,7014112
Katılım Fonları-0,035215
Kıymetli Maden Fonları-5,06018
Para Piyasası Fonları0,89670
Serbest Fon1,64975127
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,3135836
Başlangıç Fonları0,90100
Borçlanma Araçları0,71432
Değişken1,851376
Devlet Katkısı2,03120
Endeks3,9250
Fon Sepeti Fonu1,62172
Hisse Senedi3,01312
Karma2,1081
Katılım0,41306
Kıymetli Madenler-4,35015
OKS Katılım0,65231
OKS Standart1,4991
Para Piyasası0,91130
Standart1,26130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,8330
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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