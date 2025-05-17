Yatırım ve BES Fonları Haftalık Getirileri Yükseldi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,65, BES fonları yüzde 1,31 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,94 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 5,06 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,92 ile "Endeks"te görülürken, tek gerileyen ise yüzde 4,35 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,65 1526 196 Borsa Yatırım Fonları 1,66 20 4 Borçlanma Araçları Fonları 0,84 80 0 Fon Sepeti Fonları 1,57 67 12 Hisse Senedi Fonları 2,94 144 12 Karma ve Değişken Fonlar 2,70 141 12 Katılım Fonları -0,03 52 15 Kıymetli Maden Fonları -5,06 0 18 Para Piyasası Fonları 0,89 67 0 Serbest Fon 1,64 975 127 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,31 358 36 Başlangıç Fonları 0,90 10 0 Borçlanma Araçları 0,71 43 2 Değişken 1,85 137 6 Devlet Katkısı 2,03 12 0 Endeks 3,92 5 0 Fon Sepeti Fonu 1,62 17 2 Hisse Senedi 3,01 31 2 Karma 2,10 8 1 Katılım 0,41 30 6 Kıymetli Madenler -4,35 0 15 OKS Katılım 0,65 23 1 OKS Standart 1,49 9 1 Para Piyasası 0,91 13 0 Standart 1,26 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,83 3 0

(Sürecek)