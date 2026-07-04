Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,39 ile "Serbest Fonlar"da gerçekleşirken, değer kaybeden olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonlarında görülürken en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,28 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları 1,81 1718 295 Borsa Yatırım Fonları 0,99 23 7 Borçlanma Araçları Fonları 0,74 84 1 Fon Sepeti Fonları 1,38 86 6 Hisse Senedi Fonları 0,33 115 66 Karma ve Değişken Fonlar 0,93 135 35 Katılım Fonları 0,73 91 11 Kıymetli Maden Fonları 1,89 27 0 Para Piyasası Fonları 0,77 79 0 Serbest Fon 2,39 1101 176 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,75 353 45 Başlangıç Fonları 0,76 10 0 Borçlanma Araçları 0,76 43 0 Değişken 0,59 106 17 Devlet Katkısı 0,75 12 0 Endeks -0,01 1 3 Fon Sepeti Fonu 1,47 23 0 Hisse Senedi 0,41 28 13 Karma 1,01 10 1 Katılım 0,77 39 5 Kıymetli Madenler 2,02 20 0 OKS Katılım 0,47 21 3 OKS Standart 0,62 10 0 Para Piyasası 0,75 13 0 Standart 0,73 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,28 1 2

(Sürecek)