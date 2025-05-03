Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,88 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen yüzde 3,43 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en çok düşen yüzde 4,54 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: