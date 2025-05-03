Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 0,96 değer kaybetti. Para Piyasası Fonları en fazla kazandıran fon olurken, Borsa Yatırım Fonları en çok gerileyen fon oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,88 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen yüzde 3,43 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en çok düşen yüzde 4,54 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,311063642
Borsa Yatırım Fonları-3,43123
Borçlanma Araçları Fonları0,446415
Fon Sepeti Fonları-0,423048
Hisse Senedi Fonları-2,8617136
Karma ve Değişken Fonlar-0,107874
Katılım Fonları0,114521
Kıymetli Maden Fonları-1,59018
Para Piyasası Fonları0,88660
Serbest Fon-0,11763330
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,96128263
Başlangıç Fonları0,84100
Borçlanma Araçları-0,012718
Değişken-1,2434109
Devlet Katkısı-2,25012
Endeks-4,5405
Fon Sepeti Fonu-0,23710
Hisse Senedi-3,18429
Karma-1,1318
Katılım-0,251322
Kıymetli Madenler-1,02114
OKS Katılım0,34159
OKS Standart-1,05010
Para Piyasası0,86130
Standart-1,36013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,0703
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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