Yatırım Fonlarında Haftanın Kaybettirenleri: Yüzde 81,77 Düşüşle Pardus Portföy Öne Çıktı
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Fon en fazla kaybettiren fon olarak belirlendi.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 81,77 düşüşle Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,69'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,148174
|-81,77
|PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,126344
|-73,19
|ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON
|0,974488
|-63,35
|PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,131252
|-59,47
|ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,020458
|-58,57
|ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN SERBEST FON
|0,209617
|-54,55
|MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,314591
|-54,29
|PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|0,203645
|-49,16
|ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|0,548398
|-43,43
|PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|10,9074
|-42,73
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,741457
|-6,69
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,186162
|-5,62
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,013635
|-5,41
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,011602
|-5,34
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,485895
|-5,05
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,005673
|-5,02
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,141214
|-5,00
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,200277
|-4,97
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,047867
|-4,75
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,119636
|-4,75
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi