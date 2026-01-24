Yatırımcı rehberi

Haberler

Güncelleme:
Bu hafta Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon, yüzde 18,38'lik düşüş ile en fazla kaybettiren yatırım fonu oldu. Emeklilik fonları arasında ise Türkiye Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi yüzde 0,89 azalışla kayıp yaşayan en büyük fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 18,38'lik düşüşle Trive Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Türkiye Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,89 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,196779-18,38
MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,768281-16,08
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,047443-15,73
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,740426-15,28
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,515826-14,62
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,635012-13,74
DENİZ PORTFÖY PERİFER HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,840736-12,68
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,692354-11,64
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON1,264445-11,44
PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,08524-10,34
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,558634-0,89
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,373168-0,10
(Bitti)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
