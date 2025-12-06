Yatırımcı rehberi (5)

Haberler

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kaybettiren fon, yüzde 51,85'lik değer kaybıyla Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Emeklilik fonları arasında ise en fazla kayıp, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ'nin ok atak değişken fonunda gerçekleşti.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 51,85'lik düşüşle Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ???????oldu.

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,15 düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,042745-51,85
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,142275-48,44
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,831096-39,30
PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,022959-29,64
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,601115-29,26
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,775136-24,66
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON5,05364-23,47
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)45,178385-17,14
ALLBATROSS PORTFÖY BAHAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,533662-14,62
MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,327255-13,61
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,325459-1,15
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,157578-0,45
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,301979-0,44
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,037558-0,44
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,521161-0,40
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,627998-0,35
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010311-0,25
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,778848-0,25
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,146388-0,22
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,44547-0,20
(Bitti)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
