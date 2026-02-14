Yatırımcı rehberi

Haberler

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kaybettiren fon, yüzde 57,62 ile Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu. Emeklilik fonları arasında ise Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,18 azalışla öne çıktı.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 57,62'lik düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 5,18 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14,745498-57,62
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,833492-52,74
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,993049-51,50
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,053939-35,03
A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,501728-33,17
BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)32,527671-24,09
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON75,507507-23,96
ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)340,054063-23,96
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON0,033472-17,96
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,486869-15,03
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,018331-5,18
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,143942-1,57
(Bitti)
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
