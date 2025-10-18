Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler Açıklandı
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin emeklilik yatırım fonu da önemli bir düşüş yaşadı.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 70,10 düşüşle Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,43'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,024603
|-70,10
|PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,190435
|-44,80
|PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,454644
|-30,74
|MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,672337
|-21,09
|FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|0,917012
|-19,43
|ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN SERBEST FON
|0,399776
|-16,61
|DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|0,546904
|-16,61
|BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,769416
|-13,93
|DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,013256
|-13,92
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|9,069293
|-13,91
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,471403
|-5,43
|ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,812617
|-4,36
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,367026
|-4,32
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,062959
|-4,18
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,411849
|-4,17
|METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,147481
|-4,16
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,045131
|-4,13
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,438834
|-4,04
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,518157
|-4,03
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,241293
|-4,03
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi