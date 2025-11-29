Yatırım Fonları Değer Kaybetti, BES Fonları Yükseldi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,14 ile "Borçlanma Araçları"nda görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,16 ile "Hisse Senedi" olarak kayda geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -0,09 1471 464 Borsa Yatırım Fonları -0,09 13 14 Borçlanma Araçları Fonları 0,90 81 2 Fon Sepeti Fonları 0,96 76 9 Hisse Senedi Fonları -0,40 63 107 Karma ve Değişken Fonlar 0,81 123 34 Katılım Fonları 0,30 70 16 Kıymetli Maden Fonları 0,46 22 2 Para Piyasası Fonları 0,77 75 0 Serbest Fon -0,38 961 294 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,46 298 91 Başlangıç Fonları 0,76 10 0 Borçlanma Araçları 1,14 44 0 Değişken 0,31 89 45 Devlet Katkısı 1,02 12 0 Endeks 0,39 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,65 20 3 Hisse Senedi -0,16 19 16 Karma 0,67 7 1 Katılım 0,11 19 18 Kıymetli Madenler 0,33 12 4 OKS Katılım 0,40 21 3 OKS Standart 0,86 10 0 Para Piyasası 0,77 12 0 Standart 0,95 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,73 3 0

(Sürecek)