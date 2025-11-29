Haberler

Yatırım Fonları Değer Kaybetti, BES Fonları Yükseldi

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı. Fon Sepeti Fonları yüzde 0,96 ile en fazla yükselen kategori oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,14 ile "Borçlanma Araçları"nda görülürken, tek gerileyen fon yüzde 0,16 ile "Hisse Senedi" olarak kayda geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları -0,091471464
Borsa Yatırım Fonları-0,091314
Borçlanma Araçları Fonları0,90812
Fon Sepeti Fonları0,96769
Hisse Senedi Fonları-0,4063107
Karma ve Değişken Fonlar0,8112334
Katılım Fonları0,307016
Kıymetli Maden Fonları0,46222
Para Piyasası Fonları0,77750
Serbest Fon-0,38961294
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,4629891
Başlangıç Fonları0,76100
Borçlanma Araçları1,14440
Değişken0,318945
Devlet Katkısı1,02120
Endeks0,3931
Fon Sepeti Fonu0,65203
Hisse Senedi-0,161916
Karma0,6771
Katılım0,111918
Kıymetli Madenler0,33124
OKS Katılım0,40213
OKS Standart0,86100
Para Piyasası0,77120
Standart0,95130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,7330
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500
