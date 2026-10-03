Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,86, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasası kategorilerinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -1,86 808 1188 Borsa Yatırım Fonları -2,81 8 27 Borçlanma Araçları Fonları 0,30 69 16 Fon Sepeti Fonları -1,09 26 68 Hisse Senedi Fonları -2,58 8 182 Karma ve Değişken Fonlar -0,90 60 121 Katılım Fonları -0,19 64 46 Kıymetli Maden Fonları -1,61 0 27 Para Piyasası Fonları 0,64 82 0 Serbest Fon -2,43 499 728 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,96 103 297 Başlangıç Fonları 0,66 10 0 Borçlanma Araçları -0,11 28 17 Değişken -1,25 22 97 Devlet Katkısı -1,17 0 12 Endeks -3,00 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,43 2 21 Hisse Senedi -2,34 2 40 Karma -0,85 2 11 Katılım -0,69 9 36 Kıymetli Madenler -1,63 0 20 OKS Katılım 0,20 12 12 OKS Standart -0,40 0 10 Para Piyasası 0,66 13 0 Standart -0,45 1 12 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,61 0 3

Kaynak: AA

(Sürecek)