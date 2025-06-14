Yatırım Araçları Altın, Dolar ve Avro ile Kazandırdı

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Bu hafta yatırım araçları arasında altın, dolar ve avro değer kazandı. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi yüzde 1,84 değer kaybederek haftayı kapattı. Enerya Enerji, bu haftanın en çok prim yapan hissesi oldu.

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.065,17 ve en yüksek 9.733,62 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,71 azalışla 9.560,56 puan, sanayi endeksi yüzde 2,55 düşüşle 11.915,27 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,42 kayıpla 20.086,70 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 11.508,65 puan oldu.

Enerya Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,78 ile Enerya Enerji oldu.

Enerya Enerji'yi yüzde 11,91 ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,32 ile Mavi Giyim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,89 ile Reeder Teknoloji, yüzde 10,68 ile Çimsa Çimento ve yüzde 9,44 ile Yeo Teknoloji Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 645 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 492 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA ve 375 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Altın, dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,22 artışla 4.350,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,20 değer kazancıyla 29.400,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 39,4380 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,94 artışla 45,5370 lira oldu.

Geçen hafta 53,0487 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 yükselişle 53,5300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,92 artışla 48,6000 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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