YASED Akademi'nin 2026 dönemi başlıyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), üniversitelerin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan YASED Akademi'nin 2026 dönemini 26 Ocak tarihinde başlatıyor.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, dernek, üniversite öğrencilerine kariyer yolculukları öncesinde geleceğin iş dünyasının gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak amacıyla 2021'den bu yana yürüttüğü YASED Akademi programının 2026 eğitim dönemini 26 Ocak tarihinde başlatacağını duyurdu.

Uluslararası şirketlerin iş yapış şekilleri ve faaliyet alanlarının tanıtılmasını hedefleyen ve bugüne kadar pek çok gencin iş dünyasına hazırlık sürecine rehberlik eden program boyunca, her biri sektörlerinin küresel düzeyde lideri olan YASED üyesi şirketlerin temsilcileri, tecrübelerini ve alanlarındaki en iyi uygulama örneklerini gençlerle paylaşacak.

Dijital dönüşüm, yapay zeka, AR-GE ve inovasyon yönetimi; yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik stratejileri ve uygulamaları; profesyonel çalışma hayatı ve iletişim becerileri, küresel ticaret, finans, hukuk ve regülasyon okuryazarlığı olmak üzere dört eğitim modülünden oluşan program, tamamen çevrim içi ve ücretsiz olarak sunulacak.

26 Ocak'ta başlayıp 20 Şubat'ta sona erecek olan eğitim programını tamamlayan katılımcılar, "YASED Akademi Sertifikası" almaya hak kazanacak.

YASED üyesi CEO'lar gençlerle deneyimlerini paylaşacak

Bir haftadan oluşan her bir eğitimin modülü kapsamında günde üç ayrı eğitim oturumunun yer alacağı YASED Akademi programında, üye şirketlerin kurumsal sunumları ve soru-cevap bölümünü kapsayan 1 saatlik eğitim oturumlarına yer verilecek.

Gençlerle ilham verici buluşmalar gerçekleştirmek amacıyla bu sene üst yöneticilerin (CEO) buluşmalarının da dahil edildiği program kapsamında, YASED üyesi şirketlerin CEO'larının gençlerle kariyer yolculuklarını ve deneyimlerini paylaşması planlanıyor.

Başvurular 16 Ocak tarihine kadar devam edecek.