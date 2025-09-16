Yaşar Serpi, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Oldu

Ulusal Hububat Konseyinin (UHK), 13. Olağan Genel Kurul'unda başkanlığa Yaşar Serpi seçildi.

UHK'den yapılan açıklamaya göre, 13. Olağan Genel Kurul, Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı. Genel kurulda gerçekleşen seçimde, UHK'nin yeni yönetimi, meclisi, araştırma-danışma kurulları ile denetim kurulu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nun gözetiminde yapılan genel kurulda, UHK'nin başkanlığına seçilen Yaşar Serpi görevi Özkan Taşpınar'dan devraldı.

Emiralioğlu, burada yaptığı konuşmada, tarım-gıda sektörünün, küresel ölçekte izlenmesi ve yönetilmesi gereken bir alan halini aldığını belirtti. Sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmenin, katma değeri artırarak daha fazla gelir elde etmenin ve gıda güvenilirliğini esas almanın dünyada politika haline geldiğine işaret eden Emiralioğlu, "Küresel iklim değişikliği, artan maliyetler, kuraklık ve piyasalardaki dalgalanmalar üreticimizi, sanayicimizi ve karar vericilerimizi daha stratejik adımlar atmaya zorlamaktadır. Bu anlamda suyu merkeze alan ve ülkemizin ihtiyacına göre tarımsal üretimi hedefleyen üretim planlaması oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

"Katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz"

Başkan seçilen Serpi de konsey olarak çiftçi ile devlet, sanayici ile piyasa arasında köprü olmayı sürdüreceklerini bildirdi. Serpi, UHK'nin yeni başkanı olarak bu görevi üstlenmenin önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Piyasa istikrarı için güvenilir veri akışı sağlamak, üretim planlamasına katkı sunmak, kamu, üniversite, sanayi, üretici işbirliğini geliştirmek temel görevimiz olacak. Geçmişte olduğu gibi katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz. Bu görevi devralırken geçmişte emeği olan tüm başkanlarımıza ve yönetimlerde görev alan herkese teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Onların bıraktığı mirası daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız."