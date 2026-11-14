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Yarın spot elektrikte megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 72 lira 89 kuruş oldu

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Yarın için spot elektrik piyasasında megavatsaat başına fiyat en yüksek 4 bin 72 lira 89 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruş oldu. Bugün spot piyasada işlem hacmi düne göre yüzde 1,99 azalarak 1 milyar 247 milyon 865 bin 653 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 72 lira 89 kuruş, en düşük 299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,99 azalarak 1 milyar 247 milyon 865 bin 653 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 72 lira 89 kuruş, en düşük saat 12.00'de 299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 539 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 635 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 164 lira 14 kuruş, en düşük 800 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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