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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1700 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 100 artarak 1 milyar 899 milyon 641 bin 139 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 1700 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 111 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 217 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 880 lira 99 kuruş, en düşük 172 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA