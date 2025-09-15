Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum
Pandemide hobi olarak hayvan beslemeye başlayan bir girişimci, düğünlere hayvan kiralayarak ayda 600-700 bin TL kazandığını belirtti. Ördek ve kuzuyu 2000 TL'den, koyunu 3000 TL'den, atı ise 10 bin TL'den kiraladığını ifade eden girişimci, "3 sene önce asgari ücretli işimden istifa ettim, tek uğraşım bu" dedi.
Pandemi döneminde hobi olarak başladığı hayvan besiciliğini ilginç bir iş fikrine dönüştüren girişimci, düğünlere hayvan kiralayarak büyük kazanç elde ettiğini öne sürdü.
HOBİDEN KAZANCA
Bahçesinde ördek, kaz, kuzu ve koyun beslemeye başlayan girişimci, ilk kez bir arkadaşının düğününde davetlilerin talebiyle hayvanlarını salona götürdü. Bu deneyim sonrası kısa sürede farklı düğün salonlarından da talepler geldi.
FİYATLAR BELLİ: ÖRDEK 2000, AT 10 BİN TL
Girişimci, düğünlere hayvan kiralama fiyatlarını şöyle açıkladı:
- Ördek ve kuzu: 2000 TL
- Koyun: 3000 TL
- At: 10.000 TL
AYLIK 600-700 BİN TL GELİR
Hayvanların yem, ilaç ve veteriner masrafları çıktıktan sonra aylık 600-700 bin TL kazanç elde ettiğini söyleyen girişimci, üç yıl önce asgari ücretli işinden istifa ederek tamamen bu işe yöneldiğini belirtti.