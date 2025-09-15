Yaptığı işi duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor: Aylık 600-700 bin TL kazanıyorum

Pandemi döneminde hobi olarak başladığı hayvan besiciliğini ilginç bir iş fikrine dönüştüren girişimci, düğünlere hayvan kiralayarak büyük kazanç elde ettiğini öne sürdü.

HOBİDEN KAZANCA

Bahçesinde ördek, kaz, kuzu ve koyun beslemeye başlayan girişimci, ilk kez bir arkadaşının düğününde davetlilerin talebiyle hayvanlarını salona götürdü. Bu deneyim sonrası kısa sürede farklı düğün salonlarından da talepler geldi.

FİYATLAR BELLİ: ÖRDEK 2000, AT 10 BİN TL

Girişimci, düğünlere hayvan kiralama fiyatlarını şöyle açıkladı:

Ördek ve kuzu: 2000 TL

Koyun: 3000 TL

At: 10.000 TL

AYLIK 600-700 BİN TL GELİR

Hayvanların yem, ilaç ve veteriner masrafları çıktıktan sonra aylık 600-700 bin TL kazanç elde ettiğini söyleyen girişimci, üç yıl önce asgari ücretli işinden istifa ederek tamamen bu işe yöneldiğini belirtti.

İşte sosyal medyayı karıştıran o mesaj;