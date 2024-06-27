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Yapılacak zam oranı belli gibi! İşte temmuzdan sonra emekli ve memurun alacağı maaş

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Milyonlarca memur ve emekli vatandaşın gözü açıklanacak enflasyon oranlarına kitlenmiş durumda. 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emekli vatandaşlarında zam oranları belli olacak. Yapılan tahminlere göre; emekliler yüzde 25.81 oranında, memur ise yüzde 20.35 oranında zam alacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurların yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı da kesinlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; yılın ilk 5 ayında, zam oranının belirleyicisi olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 22.72 oranında artmıştı.

EMEKLİYE % 25.81 ZAM

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2.52 olacak. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.81'e yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin anketine göre ise haziranda enflasyonun yüzde 3.17 olarak açıklanması bekleniyor. Buna göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 26.61 olarak gerçekleşecek. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. TCMB piyasa katılımcıları anketi tahminine göre emekliler yüzde 25.81 oranında zam alacak. Finansal Kurumlar Birliği'ne göre ise emekli zammı yüzde 26.61 olacak.

12 BİN 500 LİRA OLACAK

Emeklilerde, zam oranı kök maaşlara uygulanacak. Merkez Bankası'nın anketindeki tahminin gerçekleşmesi halinde kök maaşı 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 581 lira olacak. 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 871 lira olacak. 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 162 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira, 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira, 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.

ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

MEMURA % 20.35 ZAM

Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklileri yüzde 20.35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek. En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 3.17'lik tahmini gerçekleştiği takdirde ise enflasyon farkı yüzde 10.1, zam oranı ise yüzde 21.11 olacak.

ÖĞRETMENE 53 BİN TL

Yılın ikinci yarısında yüzde 20.35 oranında zam yapılması durumunda üniversite mezunu bir memurun maaşı 34 bin 235 liradan 41 bin 202 liraya çıkacak. Şube müdürünün yeni maaşı 59 bin 544 liraya yükselirken, uzman öğretmenin maaşı 53 bin lirayı geçecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak zamla başkomiser maaşı 58 bin 875 liraya, polis memuru maaşı 53 bin 305 liraya, uzman doktor maaşı 98 bin 718 liraya çıkacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (14)

Erkan Daldaban:

Asgari ücretliye sakın yapmayın enflasyon çıkar

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Çınar Saraç:

Sanki yapmadan çıkmıyor , sanki zamlar devam etmiyor , ne boş bir yorum yapmışsın

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yanıt6
Kenan Star:

nasil bi devlet olduk,ondan sonra haini çok oluyo diyolar,, 10000 kök maaş nedir ya

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YalancıSavar:

Laik devlet sistemi, vekilliri sen seçiyosun. Vekiller kanunlara göre karar veriyor. Kanunların temelini 1923 te atılldı Bozuk temel üzerine sağlam bina inşa edemezsin.

yanıt7
yanıt13
Emir Emir:

ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM, ÇALIŞIRKEN 150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİK,TARİHTE İLKDEFA MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.SANDIĞA GİDERKEN BUNU DÜŞÜNEREK GİTTİM VE GİDECEĞİM.

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YalancıSavar:

Doymadınız üniversite okumuşta. üniveriteyi okuduysan ona göre daha rahat bi işte çalışabilmen daha kolay iş bulabilmen için okudun ve çalıştın. maaşı da yüksek aldın. Yüksek prim ödemişmiş. 20 senede emekliliğini sitiyorsun, az prim ödeyen 30 sene çalışyıor sendan daha uzun süre prim ödüyor o nme olacak. Örneğin ben emekliyim 10 alıyorum ben çelştığım için hala SGK ya sağlık sigortası primi ödüyorum emekliyim nasıl olsa muayene oluyorum demiyorum

yanıt0
yanıt1
MR CAMEL:

ondan sonra asgari ücretliler ölsün

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Ercan cıftcı:

Memura düşük, 20.000 TL altında maaş alan emekliye daha yüksek zam yapılmalı.

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CAN Işık:

Memur& emekli =insan asgari ücretli insan deyil ??????

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Emir Emir:

EKONOMİK SORUNUN KAYNAĞI VERGİ VERMEYİP AFFEDİLEN HOLDİNGLER,SIĞINMACILARIN SÖMÜRÜSÜ VE BUNA ÇANAK TUTAN İRADE SAHİPLERİ

20
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