İran'ın uluslararası petrol ticareti içi hayati konumda bulunan Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından akaryakıt fiyatlarına yüksek zam gelmesini önlemek amacıyla Türkiye kritik bir önlem aldı. Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sisteme geçildi. Söz konusu sisteme göre, akaryakıt fiyatlarına zam olması durumunda, artışın yüzde 75'i kadar ÖTV vergisinde indirime gidilecek. İndirim yapılması halinde, yüzde 75 oranında ÖTV'ye zam yapılacak.

  • Türkiye, akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçti.
  • Eşel mobil sisteminde, akaryakıt maliyeti artarsa ÖTV'de yüzde 75 indirim yapılacak.
  • Eşel mobil sistemi, petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki artışların tüketiciye yansıtılmaması için bir vergi dengeleme mekanizmasıdır.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme operasyonların yanı sıra elindeki en büyük ekonomik kartı oynayarak yanıt verdi. İran, uluslararası petrol taşımacılığı için hayati konumda olan Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

AKARYAKITA ZAMDA EŞEL MOBİL DÖNEMİ

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından uluslararası petrol ve akaryakıt fiyatlarında büyük zam endişesi oluştu. Türkiye, söz konusu durumun yaratacağı zamdan vatandaşların en az oranda etkilenmesi için kritik bir karar aldı. Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi.

ÖTV'YE YÜZDE 75 İNDİRİM VEYA ZAM

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, akaryakıtta uluslararası petrol ve döviz kurlarında artışa bağlı meydana gelecek zamlarda, söz konusu artışın yüzde 75'i kadar Özel Tüketim Vergisi'nde ( Ötv ) indirime gidilecek. Azalış olması halinde söz konusu indirimin yüzde 75'i kadar indirim yapılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarındaki eşel mobil sistemi, petrol fiyatlarında veya döviz kurlarında yaşanan artışların tüketiciye doğrudan yansıtılmaması için uygulanan bir tür vergi dengeleme mekanizmasıdır. Bu sistemde, akaryakıtın maliyeti arttığında devlet, bu artış oranında Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) tutarından feragat ederek satış fiyatını sabit tutmayı hedefler; maliyet düştüğünde ise ÖTV tutarı tekrar eski seviyesine çekilir. Temel amacı, enerji maliyetlerindeki ani dalgalanmaların enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak ve vatandaşın alım gücünü korumaktır.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

