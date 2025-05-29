Yapı Kredi Yatırım, TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı

Yapı Kredi Yatırım, TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı
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Yapı Kredi Yatırım, TSPB tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Aracılık İşlemleri' kategorisinde 'Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri' ve 'Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri' ödüllerini alarak başarısını tescilledi.

Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 10. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde iki ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Yatırım, "Aracılık İşlemleri" kategorisinde, " Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri" ve "Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri" olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, kazanılan ödüllerin sadece dönemsel başarının değil, uzun soluklu bir vizyonun, kararlılığın ve emeğin göstergesi olduğunu belirtti.

Arısoy, kuruldukları günden bu yana yatırımcıların tasarruflarına güvenle aracılık etme sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayarak, "Sektöre yön veren çalışmalarımızla sadece aracılık hizmetleri sunmuyor, aynı zamanda ülkemiz ekonomisine de katkı sağlayan güçlü adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

Halka arzlardan yatırım danışmanlığına, teknolojik altyapıdan müşteri memnuniyetine kadar her alanda hizmet kalitelerini en üst düzeyde tuttuklarını aktaran Arısoy, şunları kaydetti:

"Aldığımız ödüller de tam olarak bu yaklaşımımızın bir yansıması ve bize duyulan güvenin açık bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını doğru okuyarak, etkili çözümler sunmaya devam edeceğiz. Yapı Kredi Yatırım olarak, kazandığımız ödüllerden elde ettiğimiz motivasyonla en iyi şekilde yatırımcılarımızın yanında olmayı, güvenilir ve yenilikçi hizmet anlayışımızla sektöre yön vermeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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