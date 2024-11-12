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Yapı Kredi Leasing, Yenilenebilir Enerji İçin 50 Milyon Euro Kredi Anlaşması İmzaladı

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Yapı Kredi Leasing, Fransız Kalkınma Ajansı'nın iştiraki Proparco ile rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı. Anlaşma, Proparco tarafından bir leasing şirketine verilen en yüksek kredi tutarı olma özelliğini taşıyor.

Yapı Kredi Leasing, Fransız Kalkınma Ajansının (AFD) özel sektöre bağlı iştiraki Proparco ile rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin yatırımları için kullandırılması amacıyla 50 milyon avroluk bir kredi anlaşması imzaladı.

Yapı Kredi Leasing'den yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşması, Proparco tarafından dünyada bir leasing şirketine verilmiş en yüksek kredi tutarı olma özelliğini taşıyor. İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ve Yapı Kredi Leasing ile Proparco temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, Yapı Kredi Leasing'in, yenilenebilir enerji sektörüne sağladığı finansmanlarla, yeşil ekonomiye katkı sağlayan finansal kiralama şirketlerinden olduğunu belirtti.

Torun, İklim krizinin dünyayı tehdit eden en büyük risklerin başında geldiğine işaret ederek, "Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji alanında müşterilerimize sunduğumuz finansman kaynaklarını çeşitlendiriyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji alanını, finanse etmek istediğimiz ana sektörlerden biri olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Leasing olarak, bu alandaki güçlerini ve kaynaklarını, gerçekleştirdikleri uluslararası işbirlikleriyle artırdıklarını aktaran Torun, Proparco ile yaptıkları anlaşmanın kendileri için oldukça kıymetli olduğunu ifade etti.

Torun, "Proparco tarafından bir leasing şirketine verilmiş en yüksek kredi tutarı olan 50 milyon avroluk bu anlaşmayla sağladığımız kredinin yüzde 100'ünü iklim finansmanı stratejimizle uyumlu bir şekilde kullanacağımızı taahhüt ettik. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda yaygın hizmet ağımızla tüm müşteriler için sürdürülebilir enerji finansmanı denince akla ilk gelen leasing şirketi olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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