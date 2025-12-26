Yapı Kredi Leasing'den yeşil dönüşüm için 60 milyon avro kaynak

Yapı Kredi Leasing, KOBİ'lere ve yeşil dönüşüm projelerine destek sağlamak amacıyla uluslararası piyasalardan 60 milyon avro kaynak temin etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Leasing, Almanya merkezli varlık yönetimi şirketi Finance in Motion'ın danışmanlığını yürüttüğü "Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu" (EFSE) ve "Yeşil Büyüme Fonu" (GGF) kapsamında kredi sağladı.

Söz konusu 60 milyon avroluk kaynak, 2 yılı ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olarak kullanıma alındı. Bu fonlama, Finance in Motion yönetimindeki fonlardan bir yıl içinde sağlanan en yüksek kredi tutarı olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi Leasing, uluslararası piyasalardan sağladığı kaynakla, hem KOBİ'lerin büyüme ve dönüşüm yatırımlarına hem de işletmelerin enerji maliyetlerini düşürürken çevresel etkilerini azaltmasına destek olacak projelere finansman sunacak.

"Kaynak stratejik önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, söz konusu kaynağın KOBİ'lerin büyüme yolculuğunu desteklemek ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm gündemine somut katkı sunmak açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

KOBİ'lerin uygun koşullarda ve öngörülebilir finansmana erişimini sağlarken, aynı zamanda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını da teşvik ettiklerini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede uluslararası kalkınma odaklı fonlarla işbirliklerimizi daha da güçlendiriyor ve kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. Yapı Kredi Leasing'in tüm bu çalışmalarının ardında sadece finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesine geçerek müşterilerimize, gerçek bir yol arkadaşlığı sunma anlayışımız yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de hem KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıran hem de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında katma değer yaratan projelere destek vermeye devam edeceğiz."

GGF Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Simon Gupta da Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklıkla Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik dönüşümü desteklemeye devam ettiklerini aktardı.

İşbirlikleri kapsamında sürdürülebilirlik temalı GGF kredisini kilit sektörlere yönlendireceklerine değinen Gupta, "Bu sayede yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmayı ve Türkiye'nin düşük karbonlu, dijital olarak etkinleştirilmiş bir ekonomiye geçişini hızlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

EFSE Fon Direktörü Jasminka Begert, Yapı Kredi Leasing ile 10 yılı aşkın süredir devam eden güçlü ortaklıklarının bir sonucu niteliği taşıyan işbirliğinin, Türkiye'deki KOBİ'leri güçlendirmeye yönelik taahhütlerinin altını çizdiğini kaydetti.

Begert, "Finansman ve teknik destek projeleri aracılığıyla EFSE ve Yapı Kredi Leasing, yerel KOBİ'lerin işletmelerini geliştirmesine, ekipman ve tesislerini modernleştirmeye yatırım yapmasına ve sürdürülebilir büyümeyle uzun vadeli dayanıklılık kazanmasına yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.