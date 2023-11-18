Yapı Denetiminde Yaş Sınırı: 75 Yaşını Dolduranlar Şantiye Şefi Olamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, 2024 yılı itibarıyla 75 yaşını dolduran teknik personel, şantiye şefi olarak görev alamayacak. Yapı denetim sisteminde kontrol görevlisi olarak çalışmak isteyenler için yaş sınırı getirildi. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Uşak Şube Başkanı Ümit Alp, bu uygulamanın olumlu ve olumsuz yanlarına dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, 2024 yılı itibarıyla 75 yaşını dolduran teknik personel, şantiye şefi olarak görev alamayacak.

7410 sayılı yapı denetim kanundaki bu değişiklikle birlikte, yapı denetim sisteminde kontrol görevlisi olarak çalışmak isteyenler için yaş sınırı getirildi. 75 yaşından büyük kişiler yapı denetim sisteminde kontrol görevlisi olamayacak. Değişikliğin 18.11.2022'de yapıldığını söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Uşak Şube Başkanı Ümit Alp bu uygulamanın olumlu ve olumsuz yanlarına dikkat çekti. Alp; "Yaşı ilerlemiş kişilerin sağlık problemleri nedeniyle görevini tam anlamıyla yapamaması olurken, aynı zamanda yaşı ilerlemiş şantiye şeflerinin tecrübeleri, deneyimleri ve bilgi birikimleri şantiyelerde faydalı oluyor. 70'li yaşlardaki bir ağabeyimin bilgi ve birikimi en yüksek düzeydedir. Yerine gelecek genç şantiye şeflerinde bu deneyim ve tecrübeyi göremeyeceğimiz için bilgi eksikliği olacak. Bu düzeydeki kişilerden sahada faydalanmak eğer sağlık problemi yok ise ve sağlık raporlarının da alınmasıyla 75 yaşının üstünde bireylerin çalışmasına müsaade edilmesi faydalı olabilirdi. Ama mühendis sayısının çokluğu, teknik personelin geçmiş yıllara nazaran artması nedeniyle 75 yaş üzeri bireylerin çalışmaması istihdam bakımından bir sorun yaratmayacaktır." Dedi.

Son olarak Alp, "Uşak'ta 75 yaşını aşmış ve hala çalışan şantiye şefi sayısı 10-12 civarında. Yönetmelik gereği 2024'den sonra çalışamayacak olsalar da bizler her zaman bu kişilerin deneyim ve tecrübelerinden yararlanıyor olacağız." şeklinde konuştu. - UŞAK