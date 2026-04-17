ASO Başkanı Ardıç, Gaziantep'te üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Gaziantep Üniversitesi'nde yapay zekanın iş hayatındaki etkileri hakkında konuşarak gençlere girişimcilik ve kariyer tavsiyelerinde bulundu. Ardıç, yapay zekanın fırsatlar sunduğu kadar tehditler de barındırdığını vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, teknolojinin ve yapay zekanın iş hayatını köklü şekilde değiştirdiğini belirterek, "Yapay zeka, hazırlıklı olanlar için büyük bir fırsat, hazırlıksız olanlar için ise ciddi bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "İş Hayatı, Girişimcilik ve Kariyer" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Ardıç, buradaki konuşmasında, başarının temelinde erken yaşta üstlenilen sorumluluk, azim ve kararlılığın bulunduğuna işaret ederek, girişimcilikte, ihtiyaçları doğru okuyarak çözüm üretmenin ve cesaretle adım atmanın önemine dikkati çekti.

Sanayinin bir ülkenin bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınması açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ardıç, üretim gücünün artırılmasının Türkiye'nin geleceği açısından hayati önemde olduğunu bildirdi.

Ardıç, teknolojinin ve yapay zekanın iş hayatını köklü şekilde değiştirdiğinin, yeni dönemde kendini geliştiren ve değişime uyum sağlayan bireylerin öne çıkacağının altını çizerek, "Yapay zeka, hazırlıklı olanlar için büyük bir fırsat, hazırlıksız olanlar için ise ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel rekabette fark yaratmanın yolunun katma değerli üretim ve markalaşmadan geçtiğini belirten Ardıç, "Ürün üretmek sizi ayakta tutar ama marka üretmek sizi dünyaya taşır." ifadesini kullandı.

"Bu ülkenin en büyük sermayesi sizlersiniz"

Ardıç, gençlere değer üretmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Fark yaratmak için farklı düşünmek zorundasınız. Kendinizi sürekli geliştirin, değişime açık olun. Çünkü bu yeni dönemde öne çıkacak olanlar, öğrenen, kendini yenileyen ve cesaretle adım atanlar olacaktır. Kendinize yatırım yapın, güvenilir olun, her şeyi biraz bilin ama bir şeyi çok iyi bilin. Başarısızlık sizi bitirmez, başarısızlıktan hiçbir şey öğrenmemek sizi bitirir. Bu ülkenin en büyük sermayesi sizlersiniz."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
