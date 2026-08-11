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Singapur 2026 büyüme tahminini yükseltti

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Singapur, yılın ilk yarısındaki güçlü büyümenin ve küresel yapay zeka yatırımlarının etkisiyle 2026 büyüme tahminini %4,5-5,5'e çıkardı. Petrol dışı ihracat beklentisi de %14-16'ya yükseltildi; ancak Orta Doğu kaynaklı riskler ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği endişe yaratıyor.

Singapur, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesinin ardından 2026 yılı ekonomik büyüme tahminini önemli ölçüde yükseltti. Hükümet, küresel yapay zeka yatırımlarındaki güçlü artışın da desteğiyle ekonominin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında büyümesini bekliyor. Önceki tahmin yüzde 2 ila 4 aralığındaydı.

Singapur ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,9 büyürken, yılın ilk yarısındaki büyüme yüzde 6,1'e ulaştı. Hükümet ayrıca, yapay zeka kaynaklı talep ve sermaye harcamalarının desteğiyle petrol dışı yurtiçi ihracat büyüme tahminini yüzde 3-5'ten yüzde 14-16'ya yükseltti.

Güçlenen ekonomik görünüm, özellikle yapay zeka odaklı teknoloji döngüsüyle bağlantılı sektörlere yarar sağlıyor. Ancak yetkililer, Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu tedarik kesintilerinden etkilenen sektörlerin baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Singapur Para Otoritesi ise yapay zeka yatırımlarındaki patlamanın sürdürülebilirliğini önemli bir risk olarak değerlendiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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