Türkiye'den yapay zeka atağı: 5 milyon kişiye eğitim

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında kurulacak yapay zeka okuryazarlığı atölyelerinin önemine işaret ederek, "Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, güçlü girişimcilik ekosistemi, üniversiteleri, teknoparkları ve teknoloji şirketleriyle küresel yapay zeka yarışında çok daha güçlü bir konuma yükseleceğine inanıyoruz." dedi.

Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın, ülkenin yapay zeka alanındaki hedeflerini somutlaştırdığını vurgulayan Küçükşabanoğlu, planın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yön veren tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Küçükşabanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu vizyonu bizzat açıklamasının, yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji politikası konusu olmadığını, devletin kalkınma, rekabetçilik, ekonomik dönüşüm ve milli teknoloji hamlesinin merkezinde yer aldığını açıkça gösterdiğinin altını çizerek, "Yapay zeka, artık devletimizin ana gündemlerinden biri değil, ana gündemlerinin başında gelmektedir. Dünyada siyasi, ekonomik ve teknolojik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu güçlü irade son derece kıymetlidir." diye konuştu.

"Yapay zeka okuryazarlığı hamlesini son derece değerli buluyoruz"

Eylem planında yer alan hedefler arasında özellikle yapay zeka okuryazarlığına ilişkin başlıkları çok önemsediklerini belirten Küçükşabanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"81 ilimizde yapay zeka okuryazarlığı atölyelerinin kurulması ve ilk 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka eğitimi verilmesi hedefi, eylem planının en stratejik ve dönüştürücü adımlarından biridir. Türkiye'de, yapay zekaya yönelik çok güçlü bir ilgi bulunmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, vatandaşlarımızın yapay zekaya olan ilgisinin ve kullanım oranlarının hızla arttığını göstermektedir. Ancak asıl mesele, bu ilgiyi bilgiye, bilgiyi yetkinliğe, yetkinliği ise girişimciliğe, inovasyona ve katma değerli üretime dönüştürebilmektir. Yapay zeka çağında başarı yalnızca teknolojiyi kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden toplumların olacaktır. Bu nedenle toplumun her kesimine ulaşacak yapay zeka okuryazarlığı hamlesini, son derece değerli buluyoruz."

"Eylem planı Türkiye'nin gelecek vizyonunun güçlü bir manifestosu"

Küçükşabanoğlu, eylem planında yer alan insan kaynağı, veri merkezi, araştırma fonları ve yerli yapay zeka modellerini geliştirme hedeflerinin, Türkiye'nin küresel rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, yapay zeka çağında ülkeler arasındaki rekabet kadar ülkeler arasındaki işbirliklerinin de önem taşıdığını anlattı.

Bilgi paylaşımının artırılması, uluslararası araştırma ağlarına entegre olunması, ortak projelerin geliştirilmesi ve küresel yapay zeka ekosistemlerinde daha etkin rol alınmasının önemine dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus, güçlü girişimcilik ekosistemi, üniversiteleri, teknoparkları ve teknoloji şirketleriyle küresel yapay zeka yarışında çok daha güçlü bir konuma yükseleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Küçükşabanoğlu, eylem planının yalnızca teknoloji belgesi olmadığını belirterek, belgenin Türkiye'nin gelecek vizyonunun, ekonomik dönüşüm iradesinin ve küresel rekabet hedeflerinin de güçlü bir manifestosu olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, yapay zeka çağının şekillendiricilerinden biri olacak"

Dernek olarak, yapay zeka alanında Türkiye'nin ilk resmi sivil toplum kuruluşlarından biri olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Küçükşabanoğlu, açıklanan bu vizyon ve hedeflerin kendilerini mutlu ettiğini ve geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirdiğini aktardı.

Küçükşabanoğlu, bu dönüşümün öncüsü ve koordinatörünün devlet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin liderliğinde, kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, akademimiz, girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, ülkemizin yapay zeka hedeflerine ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki Türkiye, yapay zeka çağının yalnızca takipçisi değil, şekillendiricilerinden biri olacaktır. Ülkemizin yapay zeka alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alması ve küresel ölçekte daha fazla söz sahibi olması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."