Yapay Zeka ile Sigorta Sektöründe Dönüşüm

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından bu yıl "Zekanın Ötesi" temasıyla düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, farklı disiplinlerden gelen konuşmacılar yapay zekanın ekonomi, teknoloji ve insan odaklı dönüşümdeki rolünü tartıştı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Yaşar, SmartIQ Kurucu Ortağı Ali Kavak ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken'in yer aldığı "Yapay Zeka ile Geleceği Sigortalıyoruz: Agentic Dönüşümün Hikayesi" başlıklı panelde konuştu.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Ahmet Yaşar, sigorta sektörünün en karmaşık alanlarından biri olan değer kaybı süreçlerini artık yapay zekayla sadeleştirdiklerini belirtti.

Yaşar, bu süreci "AI ile geleceği sigortalamak" olarak nitelendirdiklerini vurgulayarak, "Ama samimi olalım önce kendi geleceğimizi sigortalıyoruz. Dönüşümün merkezinde ise teknoloji değil, ustalık var. Yıllarca standardı olmayan bir alanda fiktif uzlaşmazlıklar ve aracılar üzerinden kayıp değer hesaplamaya çalıştık. Süreç sigorta sektörünün maliyetini artıran bir ticaret alanına dönüştü." ifadelerini kullandı.

Quick ve Corpus Sigorta'nın SmartIQ ile geliştirdiği, ortak çözümü sayesinde Nisan 2024'ten beri ödeme sürelerinin üçte biri oranına düşürdüklerini anlatan Yaşar, 140 binden fazla dosyanın ortalama 1,7 günde sonuçlandığını belirtti.

Yaşar, "Teknoloji geçici ama ustalık kalıcıdır, ustalık, yapay zekayı değil insan zekasını doğru kullanabilmektir." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka projeleri güven inşasının da aracı"

SmartIQ Kurucu Ortağı Ali Kavak da yapay zeka projelerinin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda güven inşasının da aracı olduğunu kaydetti.

Sigorta sektöründe verinin bütünlüğünün ve doğruluğunun hayati önem taşıdığının altını çizen Kavak, "Biz, Ahmet Bey ve Quick ekibiyle birlikte sadece bir yazılım değil, bir güven sistemi kurduk. Yapay zekayı sahaya indirdiğinizde sonuç şudur, 'Kaosu veriye, veriyi güvene dönüştürürsünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kavak, SmartIQ'nun geliştirdiği modelin on binlerce dosyada tahkim oranlarını yüzde 60 iyileştirdiğine ve şikayet oranını yüzde 85 azalttığına dikkati çekerek, bu modelin artık sadece bir teknoloji başarısı değil, kurumsal öğrenme modeli haline geldiğini anlattı.

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken de yapay zekanın sadece maliyet optimizasyonu için değil, büyümenin ve yaratıcılığın da motoru olması gerektiğini vurguladı.

AXA olarak, yapay zekayı büyümenin dalgasına dönüştürmeye çalıştıklarını kaydeden Ölken, Agentic AI döneminde sadece geleceğe hazır olmanın yetmediğini, o geleceği inşa edecek kültürü de oluşturmak gerektiğini aktardı.