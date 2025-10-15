Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı, 40 Milyar Dolar Değerindeki Veri Merkezi Şirketini Satın Alıyor

Microsoft ve Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı (AIP), Abu Dabi merkezli MGX ve BlackRock'un Global Infrastructure Partners (GIP) birimi tarafından oluşturulan konsorsiyum, yaklaşık 40 milyar dolar değerindeki veri merkezi şirketi Aligned Data Centers'ın tüm hisselerini satın alacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AIP, MGX ve GIP'in içinde olduğu konsorsiyumun, Macquarie Asset Management tarafından yönetilen özel altyapı fonları ve ortak yatırımcılarından Aligned Data Centers'ın yüzde 100 hissesini satın alacağı bildirildi.

Açıklamada, Aligned Data Centers'ın yaklaşık 40 milyar dolarlık bir işletme değerine sahip olduğu ve bu yatırımın gelecek nesil bulut ile yapay zeka altyapısının büyümesini destekleyeceği aktarıldı.

Şirketin on yıldan kısa bir sürede dünya çapında en hızlı büyüyen veri merkezi sağlayıcılarından biri haline geldiği, ileri teknoloji veri kampüsleri ve veri merkezleri tasarladığı, inşa ettiği ve işlettiği belirtilen açıklamada, satın alma işleminin düzenleyici onaylarına bağlı olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.