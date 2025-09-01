Yankı Yemek'ten Tarımsal Üretime Yönelik Stratejik Yatırım

Endüstriyel yemek sektöründe maliyetleri kontrol altında tutmak her geçen gün daha kritik hale geliyor. Artan girdi fiyatları ve dalgalı piyasa şartları, firmaları kendi üretimlerini yapmaya yönlendiriyor.

Endüstriyel yemek sektöründe kendi üretim süreçlerini kontrol altına alan şirketler, hem maliyet avantajı sağlıyor hem de gıda güvenliğini garanti altına alıyor. Bu eğilimin son örneklerinden biri de Bursa merkezli Yankı Yemek oldu. Şirket, Karacabey'de 20 dönümlük alanda tarımsal üretime başlayarak stratejik bir yatırım hamlesi atıyor.

Domatesten başlayıp bakliyata uzanacak

Yankı Yemek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, Karacabey'deki kendilerine ait tarlalarda yetiştirilecek domateslerin öncelikle şirketin kendine özgü ürünü olan menemen harcında kullanılacağını açıkladı. Dönmez, bu domateslerin sadece menemen harcıyla sınırlı kalmayacağını, firmanın günlük üretiminde hazırlanan tüm yemeklerde kullanılacağını vurguladı. Dönmez ayrıca orta vadede biber ve bakliyat gibi farklı hammaddelerin de bu üretim zincirine dahil edilmesinin planlandığını kaydetti.

Gıda güvenliği ve maliyet avantajı

Coşkun Dönmez, bu yatırımla birlikte üretim maliyetlerini öngörülebilir hale getirmeyi ve sağlıklı, güvenilir hammaddenin garanti altına alınmasını hedeflediklerini ve kontrollü tarım uygulamaları sayesinde hem gıda güvenliğinin artacağını hem de maliyet avantajı sağlayacaklarını ifade etti.

Kalite belgeleriyle güvence

Coşkun Dönmez, malzemelerin temininden yemeklerin üretim sürecine ve sunuma kadar her aşamada titiz kontroller yaptıklarını da belirtti. Küçük ya da büyük ayrımı yapmadan her firmaya aynı özenle hizmet verdiklerini vurgulayan Dönmez, kaliteli ürün ve hizmetin sürekliliğini sağlamak için ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 (HACCP) ve OHSAS 18001 belgelerine sahip olduklarını kaydetti. Dönmez, "Biz yaptığımız işin ne kadar büyük özen gerektirdiğini bilerek hareket ediyoruz" ifadesini kullandı.

34 yıllık tecrübe ve güçlü kapasite

Öte yandan, Çalı Sanayi Bölgesi'nde 4.500 metrekarelik üretim alanına sahip Yankı Yemek, günlük 25 bin kişilik kapasitesiyle yılda 5 milyondan fazla öğün sunuyor. 34 yıllık deneyimi ve kaliteye verdiği önemle firma, Bursa ve çevresinde endüstriyel yemek sektöründe sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. - BURSA