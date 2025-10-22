YANGWANG U9 Xtreme, Nürburgring'de Yeni Rekor Kırdı

Haberler

BYD'nin lüks markası YANGWANG, elektrikli hiper otomobili U9 Xtreme ile Nürburgring Nordschleife pistinde 6 dakika 59,157 saniyelik derecesiyle yeni bir tur rekoruna imza attı. Bu model, elektrikli süper spor otomobiller kategorisinde yedi dakikanın altına inen ilk araç oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eylül'de Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde saatte 496,22 kilometre hız rekoru kıran U9 Xtreme, Nürburgring pistinde "Elektrikli Süper Spor Otomobiller" kategorisinde yedi dakikanın altına inen ilk model oldu.

Nürburgring Nordschleife pistini 6 dakika 59,157 saniyede tamamlayarak yeni bir tur rekoruna imza atan U9 Xtreme, önceki rekoru 5 saniyeden fazla geliştirdi.

Markanın mühendislik ekibi, Temmuz 2024'ten bu yana 20 bin 832 kilometre uzunluğundaki Nordschleife pistinde kapsamlı testler yürüttü. Bu testlerden elde edilen detaylı veriler, aracın geliştirme sürecine doğrudan katkı sağladı.

1200 voltluk platform ve 3000 PS'nin üzerinde güç

YANGWANG U9 Xtreme, dünyanın ilk seri üretim 1200 volt ultra yüksek voltajlı platformu üzerine inşa edildi. Her biri dakikada 30 bin devir hıza ulaşabilen dört elektrik motoruyla donatılan araç, toplamda 3000 PS'nin üzerinde güç üretiyor. Ton başına 1217 PS'lik güç/ağırlık oranıyla U9 Xtreme, küresel ölçekte performans standartlarını yeniden belirledi.

U9 Xtreme, e4 Platformu ve DiSus-X akıllı gövde kontrol sistemi üzerine geliştirildi. Modelde ayrıca pist kullanımı için yenilenen "gövde duruşu kontrolü" teknolojisi, özel soğutma sistemi, titanyum alaşımlı karbon-seramik fren sistemi ve Giti ile ortak geliştirilen GitiSport e·GTR2 PRO yarı kaygan lastikler kullanıldı.

YANGWANG U9 Xtreme, 30 adetten fazla olmayacak şekilde sınırlı sayıda üretiliyor. Modelin adı, "limit" ve "en üst" anlamlarını barındıran İngilizce en uç nokta anlamına gelen "Extreme" kelimesinden türetilirken, "X" harfi ise bilinmeyeni ve keşfi simgeliyor.

YANGWANG U9, Türkiye'de bayi turuyla otomobil severlerle buluşuyor

BYD Türkiye, markanın teknoloji ve inovasyon gücünü 11 Eylül'de Kemerburgaz'da düzenlenen Teknoloji Şovu'nda yüzen, zıplayabilen ve kendi etrafında dönebilen YANGWANG U8 ve U9 modellerini sahneye taşıdı. Araçlara ve BYD teknolojisine gösterilen yoğun ilginin ardından TEKNOFEST İstanbul'da yer alan "Teknoloji Şovu" ilgi gördü.

Şirket, ileri teknolojilerle donatılmış araçlarını bu kez bayi turu ile otomobil severlerle buluşturmaya devam ediyor. Bayi turunun ilk durağı 9 Ekim'de İstanbul'da BYD Mepa oldu. Ardından sırasıyla 11 Ekim'de BYD Kar, 13 Ekim'de BYD ALJ, 15 Ekim'de BYD Gülan, 17 Ekim'de BYD Mengerler ve 19-20 Ekim tarihlerinde BYD Derya DRC'de YANGWANG U8 ve U9 modelleri sergilendi.

İstanbul'un ardından bayi turu, 23-24 Ekim'de İzmir'de BYD Mengerler ve 25-26 Ekim'de BYD Volt ile devam edecek. Roadshow'un son durağı ise 28-29 Ekim'de Ankara BYD Efe olacak.

Etkinlik kapsamında, amfibi özelliği sayesinde hem karada hem de suda hareket edebilen YANGWANG U8, 360 derece Tank Dönüşü performansını sergileyecek. Ziyaretçiler, etkinlik boyunca YANGWANG modellerinin sunduğu ileri sürüş teknolojilerini yakından tanıma, DiSus-X akıllı süspansiyon sistemini deneyimleme ve markanın yenilikçi mühendislik yaklaşımını keşfetme fırsatı buluyor.

YANGWANG, modelleriyle Ekim ayı boyunca İstanbul'un ardından, Ankara ve İzmir'de otomobil meraklılarıyla buluşacak.

"Mühendislerimizin burada hayallerinin peşinden gitmesi bizim için son derece anlamlı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, teknolojinin sınırlarını zorladıklarını ve teknolojiyle neler başarılabileceğini görmek için çalıştıklarını belirtti.

Li, Nürburgring'in, hem otomobiller hem de sürücüler için simge haline gelmiş zorlu bir pist olduğunu aktararak, "Mühendislerimizin burada hayallerinin peşinden gitmesi bizim için son derece anlamlı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekibi gönülden kutluyorum. Sınırlı sayıda üretilecek U9 Xtreme, yalnızca düz yolda değil, en zorlu virajlara sahip pistlerde de üstün performans sergileyebildiğini ve rekor kırabilecek kadar dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Rekor turda direksiyon başında yer alan Alman pilot Moritz Kranz da rekor Nürburgring Nordschleife'in, pistin teknik zorluklarına dikkat çekerek, "Yüksek güçlü bir elektrikli araç platformunu, şasi ayarlarının zorlu gereklilikleriyle dengelemek için gösterdikleri yoğun çaba olmasaydı, bu rekor tur süresi mümkün olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
