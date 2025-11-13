Yangından Etkilenen Üreticilere Buğday Tohumu Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 17 Ağustos 2025 tarihinde çıkan orman yangınında bahçeleri zarar gören üreticilere buğday tohumu desteği verildi.

İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Üçtepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen dağıtım programında, 9 bin 75 kilogram buğday tohumu 17 üreticiye teslim edildi. İmamoğlu İlçe Tarım Müdürü Cemil Çabuk, bölgede üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yangından etkilenen üreticilerimizin yeniden üretime kazandırılması için bakanlığımızın destekleri devam edecek" dedi.

Üçtepe Mahalle Muhtarı Ali Şahin ise bu yaz yaşanan orman yangınları nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade ederek, "Bölge çiftçisinin desteklenmesinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADANA