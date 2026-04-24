Yandex Türkiye derbi öncesi en çok aranan oyuncuları duyurdu

Yandex Türkiye, 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok aranan oyuncuları açıklarken, uygulamaya eklenen yeni özellikleri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye önemli futbol karşılaşmalarından birine hazırlanırken Yandex Türkiye, maç günü deneyimini zenginleştirmeye yönelik yeni Yandex AI özelliklerini tanıttı ve kullanıcı davranışlarına ilişkin özel arama verilerini paylaştı.

Yandex Arama, her iki takımdan 10 popüler oyuncuya ait arama verilerini analiz ederek, maçtan önceki bir aylık dönemde en çok aranan ilk 5 oyuncuyu belirledi.

Galatasaray'da en çok aranan oyuncular arasında Mauro Icardi ilk sırada yer alırken, onu Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı takip etti.

Fenerbahçe tarafında ise en çok aranan isimler Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Talisca, Marco Asensio ve Milan Skriniar oldu.

Maç öncesinde Yandex AI, spor siteleri, medya yayınları ve herkese açık kaynakları analiz ederek kullanıcılara istatistik tabloları, maç tahminleri, uzman yorumları ve iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalara ilişkin bilgiler sunuyor.

Maç sırasında ise ana sayfadaki canlı maç kartları skor ve öne çıkan anları gösterirken, kullanıcılar yaklaşan maçlar ve ilgilendikleri konular için bildirimlere abone olabiliyor.

Derbiye özel olarak Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarına yönelik özel filtreleri kullanıma sunan Yandex AI, taraftarların fotoğraflarını tuttukları takımın renklerine uyarlayıp hareketlendirmesine ve sosyal medyada paylaşmasına imkan sağlıyor.

Taraftarlar, farklı uygulama ve siteler arasında geçiş yapmak yerine derbiye ilişkin bilgilere tek platform üzerinden ulaşabiliyor.

Yandex AI süper uygulaması ise arama, yapay zeka asistanı ve tarayıcı deneyimini tek platformda bir araya getirerek söz konusu hizmeti yalnızca maç günlerinde değil, günlük kullanımda da sunuyor.