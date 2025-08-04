Yalova Üniversitesi ve Setur Marinaları'ndan Sanayi Dalgıçları İçin Protokol

Setur Marinaları ile Yalova Üniversitesi, denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan sanayi dalgıçlarının yetiştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinas Yalova'nın altyapı olanaklarıyla desteklenen işbirliği, öğrencileri su altı eğitimlerinin yanı sıra sektör profesyonelleriyle iç içe bir öğrenme ortamıyla buluşturuyor, aynı zamanda gençlere stajdan istihdama uzanan somut fırsatlar sunuyor.

İşbirliği, sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı, öğrencilerin gerçek iş ortamında edinecekleri deneyimle teorik eğitimlerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Setur Marinas Yalova Müdürü Ümit Gölgeci tarafından imzalanan protokol ile hayata geçirilen işbirliği, su altında boru ve kablo döşeme, liman inşaatları, kayıp nesne çıkarma, su altı yapılarının incelenmesi ve kaynak işleri gibi uzmanlık gerektiren operasyonları başarıyla yürütebilen sanayi dalgıçlarının yetiştirilmesine odaklanıyor.

Öğrenciler bu kapsamda Yalova Marina'da koruma altına alınmış alanlarda dalış eğitimleri alacak, ayrıca sunum ve atölye çalışmaları aracılığıyla marina personeliyle etkileşim imkanı sağlanacak. Setur Marinaları bünyesinde staj fırsatı da sunacak olan işbirliği, uzun vadede yaratacağı istihdam olanaklarıyla geleceğin sanayi dalgıçlarına kapı aralayacak.

Setur Marinaları, 11 marina ve bir kara park alanı zincirinin bir parçası olan Yalova Marina ile 2010 yılından bu yana şehir merkezinde hizmet veriyor. Tesisin, 30 metreye kadar yatlar için 240 bağlama yeri ve 80 kuru havuz kapasitesi bulunuyor. Yalova Marina, 100 tonluk lifte sahip çekek sahası, deneyimli personeli ve özel atölyelerde sağlanan geniş teknik onarım ve bakım hizmetleriyle öne çıkıyor.