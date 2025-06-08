Yalova'nın İhracatı Yüzde 57,9 Arttı

Yalova'nın İhracatı Yüzde 57,9 Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da yılın ilk 5 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,9 artarak 294 milyon 693 bin dolara ulaştı. Gemi ve yat sektörü 260 milyon dolarla liderliğini sürdürdü.

Yalova'da yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,9 artarak 294 milyon 693 bin dolar oldu.

Yalova'da 2025 yılı ihracatı dolu dizgin devam ediyor. 2024 yılının ilk 5 ayında 186 milyon 586 bin dolar ihracat yapılan kentten bu yılın aynı döneminde ise 294 milyon 693 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocak ayında 49 milyon 71 bin, şubatta 71 milyon 997 bin, martta 18 milyon 597 bin, nisanda 50 milyon 694 bin dolar ihracat yapıldı. Geçtiğimiz haziran ayında ise yılın en yüksek ihracatı 104 milyon 346 bin dolar ile gerçekleşti.

Yalova'da bu yıl ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. Kentteki tersaneler 5 ayda 260 milyon 669 bin dolar ihracat yaptı. Tersaneleri 9 milyon 933 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 5 milyon 878 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Süs bitkisi üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova'da sektör ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüze 26,1 artırarak, 3 milyon 880 bin dolara ulaştı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ise 3 milyon 272 bin dolar ihracat yapıldı.

Yalova'dan 1 milyonun üzerinde ihracat yapılan sektörler ise şöyle sıralandı:

Makine ve aksamları 2 milyon 264 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 254 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyon 215 bin dolar, iklimlendirme 1 milyon 181 dolar, hazır giyim 1 milyon 292 bin dolar. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.